شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكمل وكيل لاعبين معروف اتفاقه مع محمد موسي الضي من اجل تسويقه في اوروبا وكان الوكيل قد حصل على عددا من الفيديوهات للاعب في الابطال والكونفدرالية عبرها سيعرض الضي قدراته على اندية اوروبية ويجدر ذكره ان الضي كان قد حصل على عرض من نادي خليجي قبل انتشار جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل لاعبين يسوق نجم الهلال في اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.