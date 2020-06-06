تركاوي : وزارة الزراعة قطعت شوطا كبيراً في توفير المدخلات الزراعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عقدت لجنة التحضير للموسم الزراعي الصيفي 2020-2021 اجتماعها صباح اليوم بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية برئاسة وكيل وزارة الزراعة مهندس عبدالقادر تركاوي مشاركة المديرين العامين بالوزارة والجهات ذات الصلة لمناقشة التحضيرات والاستعداد للموسم الزراعي الصيفي الحالي

وأوضح الوكيل الى ان الوزارة قطعت شوطا كبيراً في توفير المدخلات الزراعية خاصة الوقود والتمويل فضلاً من بعض المبادرات من قبل مؤسسات القطاع الخاص لتوفير المدخلات الزراعية مؤكدا ان الوزارة اكملت استعداداتها لضمان نجاح الموسم الصيفي.

من جانب آخر اكد مدير عام هيئة السوكي الزراعية ان جميع المدخلات والجازولين وصلت الى المشروع وتمت زراعة 220 فدان قطن . المادة السابقة الهلال يسدد مستحقات الكوكي للفيفا المقالة القادمة وكيل لاعبين يسوق نجم الهلال في اوروبا

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