الهلال يسدد مستحقات الكوكي للفيفا

الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من السيد أشرف الكاردينال رئيس الهلال ان إدارة النادي أنهت أزمة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني السابق لفريق الهلال والذي حكمت له لجنة فض النزاعات بالفيف،بالحصول على ٤٨ الف دولار عبارة عن مستحقاته طرف نادي الهلال حيث أشار المصدر أن مجلس الهلال قد سدد ٣١ الف دولار للكوكي عبارة عن،مرتبي أغسطس وسبتمبر من العام الماضي كما تحمل النادي تكلفة رسوم الشكوى.

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