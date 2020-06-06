آخر نكتة عن حمدوك.. واحدة سألت خطيبها: ح نعرس متين ؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واحدة سألت خطيبها : ح نعرس متين ؟ – إبتسم ورد عليها : دا سؤال ممتاز جدا ، محتاج مننا لتظافر الجهود، ودا اختبار حقيقي لخطوبتنا، دا سؤال بخلينا نعمل مع بعض ، دا واحد من تحديات فترة الخطوبة ، خلينا نعمل في تناغم مستمر للعبور والإجابة على هذا السؤال، وبالتأكيد أنا وانتى الاتنين مع بعض حنقدر نصل ونشوف نعرس متين .. ☹️ لوت خشمها وغزت كوعا وقالت ليهو : خلاص يا حمدوك ..

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