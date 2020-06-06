الطرق والجسور تعلن البدء في تشييد “مقتربات” كبري الدباسين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ضمن أعمال تشييد “مقتربات” كبري الدباسين بالمدخل الشرقي أجرت اليوم الجمعة هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم أعمال صب خرسانة الحائط الجنوبي لمصرف العزوزاب بطول 60 متر و ارتفاع 1.8 متراً إلى جانب تكملة أعمال صب قاعدة عبارة مصرف الكلاكلة شرق بطول 40 متر طولي وعرض 3 متر مع شركة جنرال مؤكدة بحسب صحيفة اليوم التالى على أهمية هذه المصارف والدور الذي تلعبه في تصريف وتسيير مياه تلك المنطقة.

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