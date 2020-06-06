رئيس مجلس السيادة الإنتقالي يلتقي وفدا من حزب المؤتمر السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بوفد من حزب المؤتمر السوداني ضم رئيس الحزب عمر يوسف الدقير، والأمين العام خالد عمر يوسف وعضو المكتب السياسى إبراهيم الشيخ عبد الرحمن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها حزب المؤتمر السوداني مع مكونات المرحلة الإنتقالية على ضوء الرؤية التي طرحها الحزب والتي ابتدر حواراته حولها بلقاء رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

ووفقاً لبيان صادر من الأمين السياسي للحزب بكري يوسف أن الإجتماع إستعرض الرؤية السياسية المطروحة من قبل حزب المؤتمر السوداني، والعوائق أمام فترة الإنتقال.

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وإستمع الإجتماع إلى رؤية رئيس مجلس السيادة بخصوص الوجهة المعلنة .

ولفت البيان إنه دار نقاش مستفيض حول كيفية معالجة المشكلات التي تعترض مسار المرحلة الإنتقالية بما يحفظ إستقرار ونماء البلاد وتحقيق الأهداف التي وردت في الوثيقة الدستورية التي تواثق حولها الشعب السوداني.