صديق يوسف: ترحيب حمدوك بالعقد الاجتماعي للامة تعبير شخصي غير ملزم للحكومة وقحت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف القيادي في الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغير صديق يوسف ترحيب رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بالعقد الاجتماعي المطروح من حزب الامة القومي لاصلاح قوى الحرية والتغير ورؤيته لتسيير الفترة الانتقالية بانه مجرد ترحيب وليس تأييد.

وقطع يوسف في تصريح صحفي ان ترحيب حمدوك تعبير شخصي غير ملزم للحكومة ولا لقوى الحرية والتغيير مشدداً على أن القرارات تتخذ بموافقة جميع شركاء الحكم الانتقالي .

وأكد يوسف ان حزبه يؤيد مشروع المؤتمر التداولي لإجراء إصلاحات جذرية على قوى الحرية والتغير كاشفا عن استئناف اعمال المؤتمر والخروج برؤية موحدة عقب رفع الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا لجهة ان هناك نحو مئتان من وفود الولايات مشاركة في المؤتمر .