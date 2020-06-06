أسماء عبد الله تشيد بدور الفئات الشابة والمرأة في إنجاح ثورة ديسمبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشادت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، بالدور الرئيسي الذي لعبته الفئات الشابة والمرأة في إنجاح ثورة ديسمبر، بما يؤكد قدرة تلك الفئات الفاعلة في مجتمعاتها على المشاركة في مجابهة جائحة كورونا التي ضربت العالم.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان مساء الجمعة، أن عبد الله شاركت في فعاليات الاجتماع الثاني لوزيرات الخارجية حول النوع الاجتماعي وجائحة كورونا، تحت عنوان “دور المرأة في التعافي الاقتصادي”، والذي عقد اليوم عن بعد، بدعوة من ارانشا جونزاليز وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في اسبانيا، وماريسي باين وزيرة المرأة بأستراليا، وبمشاركة فاعلة من إندونيسيا، جامايكا، جنوب أفريقيا ، السويد، وكولومبيا.

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وأشارت عبد الله إلى أن السودان يشارك المجتمع الدولي همومه حول قضايا المرأة وسبل تمكينها اقتصاديا ومجابهة العنف الذي تتعرض له، وكذلك توفير الضمان والحماية الاجتماعية اللازمة. وتطرقت إلى التحديات التي تواجه المرأة السودانية خاصة في المناطق الريفية، لاسيما وأن مشاركة المرأة الريفية في القوة العاملة مرتفعة جدا بالرغم من كثرة التحديات والمخاطر والإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئات التي تعد إحدى ركائز الاقتصاد القومي.

واستعرضت الإجراءات التي اتخذها السودان لمجابهة فيروس كورونا، ولضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية كإحدى متطلبات الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

وتمّ التطرق من قبل الوزيرات المشاركات إلى الجهود الدولية لمجابهة الجائحة والحاجة الماسة لتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في مواجهة الجائحة والأزمة الاقتصادية التي خلفتها، لاسيما وأن العرض والطلب العالمي يشهدان تقلبات كبيرة.