جنوب السودان.. رئيس هيئة أركان الجيش الحكومي يتعهد باصلاح الجيش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعهد رئيس هيئة أركان الجيش الحكومي بجنوب السودان بإصلاح الجيش، مشيراً إلى وجود خطة للإصلاح في الجيش لضمان الاستقرار في البلاد.

جاءت هذه التصريحات لدى مخاطبته ممثلي المجتمع المدني والزعماء الدينيين والمسؤولين الحكوميين في مقاطعة نهر ياي بولاية الاستوائية الوسطى يوم السبت الماضي.

و قال الجنرال جون جمعة أوكوت إن قوات الجيش الحالية خرجوا من حرب التحرير دون خضوعهم للتدريب منذ استقلال البلاد، و تابع ” قيادة الجيش لم تتمكن من إجراء تدريبات مهنية للجيش بسبب سلسلة من الصراعات بعد ثلاث سنوات فقط من الاستقلال”.

وأكد أوكوت أن العديد من الأفراد داخل الجيش ارتكبوا جرائم ضد المدنيين لأنهم لم يخضعوا التدريبات.

وأضاف اوكوت أن قيادته سوف تضمن الاحترافية ونشر القيم الوطنية و ستكون واجباتها حماية المدنيين، واحترام الدستور وحماية أراضي جنوب السودان.

وحث الجنرال أوكوت الشباب في ولاية نهر ياي السابقة على الابتعاد من دعم التمرد الذي “يعرض المدنيين للمعاناة”.