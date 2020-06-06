الصحة: تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى تسجيل 14 وفاة، و99 حالات تعافى وذلك حسب التقرير الوبائي ليوم الخميس 4 يونيو 2020.

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (91) حالة، ولاية الجزيرة (41)، النيل الازرق (4) وشمال دارفور (8) حالات، كسلا (حالة واحدة)، القضارف (حالتين) والبحر الاحمر (4) حالات. فيما سجلت حالات التعافي حسب الولايات في ولاية الخرطوم (63) حالة، الجزيرة (23)، النيل الابيض (حالة واحدة)، سنار (حالتين)، النيل الازرق (حالة واحدة) وشرق دارفور (حالتين وشمال دارفور (7) حالات.

واوضح التقرير الوبائي ان العدد الكلي لحالات الاصابة منذ بداية الجائحة بلغ (5865) والوفيات (347) فيما بلغت جملة المتعافين (1924) متعافى.

وأشارت وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات من ضمنها حالة واحدة وافدة من ولاية القضارف.

ودعت وزارة الصحة الي ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال، فضلا عن التبليغ الفوري.

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