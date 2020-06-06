حزب البجا يرحب بقرار مجلس الامن بتكوين بعثة اممية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب حزب البجا المعارض بقرار مجلس الامن القاضي بتكوين بعثة اممية والتمديد ليوناميد وأثنى مؤتمر البجا المعارض على الدور الاممي تجاه منبر جوبا للسلام وامتدح تشكيل آلية مراقبة تنفيذ السلام والتحول الديمقراطي.

ولفت الى إن ذلك يجعل المجتمع الدولي ضامنا مع دولة جنوب السودان كوسيط مما يعطي اتفاق السلام بعدا دوليا واقليميا وضمانا عالميا وأثنى مؤتمر البجا المعارض على قرار مجلس الامن بالتمديد لقوات اليوناميد حتى ديسمبر ٢٠٢٠ م وذلك حمايةً للمدنيين وضماناً للامن والإستقرار اثناء تنفيذ مخرجات السلام والترتيبات الامنية والتحول الديمقراطي.

واردف بحسب صحيفة الجريدة الصادرة السبت، ان هذان القراران يؤكدان على الرعاية والمراقبة الدولية والاقليمية لسلام منبر جوبا واعلن ترحيبه بذلك باعتباره مكون اساسي من مكونات الجبهة الثورية .