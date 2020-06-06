ضخ (10) ملايين متر مكعب من المياه للموسم الصيفي بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعلن مدير عمليات الري بمشروع الجزيرة والمناقل المهندس عبد السلام محمد صالح، إنطلاق مياه الري للموسم الصيفي من خزان سنار بحجم (10) ملايين متر مكعب لترعتي الجزيرة والمناقل.

وشارك في الاحتفال الذي أقيم بقنطرة الكيلو (57) عدد من مديري الإدارات بأقسام ري مشروع الجزيرة والمناقل وعدد من المزارعين.

وأكد مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل، جاهزية الوزارة للإيفاء بكافة الإحتياجات المائية لمحاصيل العروة الصيفية للموسم الجديد بمشروع الجزيرة.

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وأعلن عبد السلام اكتمال عمليات الصيانة الصيفية للأبواب والمنظمات المائية، بجانب التكسية الحجرية أمام وخلف القناطر الرئيسة لمنظومات الري بالمشروع.

وشدد على الإلتزام بالمحددات الفنية للري بالمشروع وعدم تجاوز المساحات المتفق عليها بالعروة الصيفية وصولاً لموسمٍ مستقر.

وأكد عبد السلام أن نيابات خاصة تم تكوينها في كل من القرشي وأبو عشر ومدني وذلك لضبط المخالفات وحماية منشآت الري من التعدي. وأعلن عن تحسين بيئة العمل للمهندسين بتوفير (42) عربة وزعت في الغيط لتسهيل الحركة، بجانب صيانة المنازل والمكاتب الخارجية وجارٍ العمل في المتبقي منها، مما يبشر بموسم ناجح خالٍ من المعوقات خصوصاً بعد تحسين الأجور.