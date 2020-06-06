تصريحات مثيرة بشأن مؤشرات إنهيار للعملة السودانية وفقدان صلاحيتها

الخليج 365 :

حذر الخبير الاقتصادي عالم عباس من تفاقم أزمة السيولة وارتفاع التضخم في ظل السياسات التي تتبعها الحكومة الانتقاليةالتي زادت من منصرفاتها واتجهت الي طباعة المزيد من العملة حيث أعلن بنك السودان عزمه طرح ورقة فئة 1000جنيه في الأيام القادمة كما يعمل على طباعة الورقة فئة 500 جنيه. وقال عباس ان السياسات المالية الحالية ستؤدي الى انهيار وشيك للعملة السودانية وفقدانها لصلاحيتها مشيرا إلى أنه رغم هذه السياسات عديمة الجدوى الا ان أزمة السيولة ما زالت قائمة والصرافات لاتسمح بسحب اكثر من 2000 جنيه وتساءل عن جدوى طباعة الفئات الكبيرة، الا اذا كانت الحكومة تسعى الي تغطية الزيادة الكبيرة في المرتبات على حساب زيادة التضخم الذي انعكس على الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية التي جعلت زيادة المرتبات تذهب ادراج الرياح. وطالب عباس الحكومة بالالتفات الي الشركات الصغيرة والاعمال المتوسطة التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب الإجراءات الاحترازية وتوقف أعمالها لأكثر من ٣ أشهر وهي مهددة بالتوقف وقد تلجأ الي تسريح العاملين فيها مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى دعم في المرحلة القادمة لانه سيكون اول ضحايا الانهيار النقدي المتوقع.

وتوقع عباس ان تشهد اسعار الدولار ارتفاعا غير مسبوق في الفترة القادمة بسب نهج طباعة العملة الأمر الذي سيؤثر بصورة عامة على مستوى الأسعار والاوضاع المعيشية.