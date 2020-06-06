تجار سوق ليبيا وأبوزيد: تعرضنا لخسائر فادحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اشتكى تجار سوق ليبيا وأبوزيد من تعرضهم لخسائر فادحة قدروها بترليونات الجنيهات بسبب استمرار إجراءات إغلاق الأسواق لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية في إطار الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فايروس كورونا.
و قال تاجر القطاعي بسوق ابوزيد ادم ابوجفون تضررنا كثيرا من إغلاق السوق خاصة في موسم شهر رمضان الذي كنا نعول عليه كثيرا في زيادة ارباحنا حتى نتمكن من دفع إيجارات المحلات والتزاماتنا تجاه المصانع وتجار الجملة.
وأردف ابوكلام نحن معرضون لدخول السجون في حال عدم سداد التزامات التجار والمصانع مطالباً الحكومة بدفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدوها بسبب الحظر حتى لاتضرر اسرهم وقدر حجم خسائره بحوالي مليار و٢٥٠ الف جنيه.
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