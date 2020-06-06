الجيش يعلن عن إسترداد “كتروم” من حركتي عبدالواحد وهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن والي وسط دارفور، سيطرة قوات من الجيش والدعم السريع بالولاية على موقعاً دفاعياً من قبضة مجموعتين من حركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ومجلس الصحوة الثوري الفيصل المسلح التابع لزعيم المحاميد موسى هلال، بمنطقة كتروم غرب جبل مرة.

وأكد الوالي اللواء سليمان الأمين, وفق لـ “سونا” , سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع على منطقة كتروم وما حولها عقب ما أسماه بالإعتداء الفاشل من حركة جيش تحرير السودان ومجلس الصحوة، ووصف الإعتداء بالخرق الواضح لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإنتقالية كمبادرة لإستكمال عملية السلام .

وقال سليمان أمس ، إثناء تفقده أفراد القوات المسلحة بكتروم, إن القوات المسلحة تمكنت من إستعادة المناطق التي إعتدت عليها الحركة في وقت وجيز بعملية نوعية كبدت فيها المعتدين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

من جانبه أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور العميد علي يعقوب جبريل سيطرة الجيش والدعم السريع على منطقة كتروم ونقاط الإرتكازات العسكرية من حولها, منوهاً الى تمسكهم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإنتقالية.