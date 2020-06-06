اماني هلال: الجيش السوداني يُمارس التضليل على الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت إبنة زعيم المحاميد المُعتقل مُنذ ثلاث سنوات،أماني موسى هلال،أن الجيش السُوداني، يُمارس التضليل على الشعب السوداني .

وتأتي تصريحات،أماني عقب إتهام الجيش السُوداني لقوات تابعة لمجلس الصحوة الثوري،وقوات حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد محمد نور، بالإعتداء عليه بجبل مرّة، بولاية وسط دارفور.

وأكدت في تدوينه لها أنه في السابق كان التضليل وأعمال البلطجة السياسية يمارسها الساسة المدنيون، مشيرة إلى أنه عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ورث الجيش هذه الصفة.

وتساءلت أن اي سلام يبحث عنه الجيش السُوداني،وهو يعتقل العشرات من أبناء المحاميد وزعيمهم موسى هلال، وأفراد ومجلس الصحوة الثوري في سِجونه ؟ .

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وأكدت أنه من الأولى أن يشكر الجيش قادة مجلس الصحوة الثوري،على صبرهم وتعاملهم بسياسة ضبط النفس حتى لا تنزف دارفور مُجدداََ.

ودعت أماني القوات المسلحة أن تُحافط على قوميتها والنظر إلى قضية السلام بمنظور وطني وقومي وأن لا تُرهِن مواقفها لحِماية أفراد وكيانات تمثل نفسها خصماََ على القوات المسلحة .

ونوهت أن الحديث عن السلام دون إطلاق سراح المعتقلين يعتبر خديعة للشعب السوداني.

صوت الهامش