انتقاد حمدوك لايعني تأييد الكيزان فافهموا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

واهمون أو لنقل حالمون اولئك الذين ينتظرون تحسنا فى الوضع الاقتصادى وانفراجا فى الازمات الحالية مادامت الحكومة تمضى فى سياستها وتسير عليها دون انتباه لتحذيرات المختصين وتخوفات المشفقين الوجلين ، وفى هذه الاثناء والازمات الخانقة تحيط بنا من كل جانب يخرج علينا السيد رئيس الوزراء فى حديثه للتلفزيون ليعزف على وتر مهترئ وهو يقول اننا ورثنا اقتصادا منهارا وخزانة فارغة واوضاعا سيئة نتجت عن فساد استمر ثلاثبن عاما ولايمكن لمنصف ان يطالبنا بتغيير الحال خلال تسعة أشهر ، ونقول للسيد رئيس الوزراء نحن لانحملك اخفاق النظام البائد ولانحاسبك على الفساد الذى اتسم به البشير ونظامه فلم يقل احد ذلك ولن يقوله احد ، لكن أرجو ان تبعد عن لسانك هذا القول الذى لامعنى له وهو ان فترة التسعة أشهر التى قضيتها على راس الحكومة غير كافية للعلاج فنحن لانريدك ان تعالج كل المشاكل وتغير الوضع 100 % فهذا لايقول به احد ، لكننا نسألك عن مشاكل الوقود التى مازالت تحاصرنا ، ورغم تحريركم السعر وخلفكم للوعد الذى قطعتموه على انفسكم بعدم رفع الدعم ، وحتى المرتبات التى تمت زيادتها فإن الحديث عن لجوء الحكومة لطباعة العملة حتى تغطى الاستحقاقات ، هذه الخطوة جعلت من زيادة المرتبات وبالا على الناس ، اذ فضلا على ان نسبة قليلة من الشعب هى التى استفادت منها إلا ان البلاء الناتج عنها عم الجميع فالغلاء الغير مسبوق ولا متصور ابتلع الزيادات واضعافها ودفع ملايين المساكين ثمن هذه السياسة الخاطئة ، ونسالك أين تضع هذه الخطوة التى اقدمت عليها حكومتك ؟ افى خانة ازالة اثار النظام البائد ومخالفة سياساته عملا بما يحقق الفائدة العامة ؟ ام انها ضمن الخطوات الاصلاحية التى جئتم بها ؟ قل لنا اين تضعها لنقول لك أين اخطأت باريس.

ايضا مازالت مشكلة الخبز هى شغل الناس الشاغل ، وانت وطاقمك وانصارك تعلمون ان النظام البائد واجه غضب الناس الذين اصروا على اسقاطه لما ضاقت بهم السبل ووصلوا الى الحد الذى يجعلهم لايستطيعون صبرا على الجوع والاملاق ، والان الوضع اسوأ من تلك الظروف التى ثار فيها الناس على البشير فلا تضطروهم الى الخروج عليكم والتظاهر ضدكم لانهم ان خرجوا فلن يوقفهم شيئ ولن يرجعوا قبل اسقاطكم ، ولا تراهنوا على الحديث عن ضرورة الحفاظ على الثورة وإن الناس ستصبر على الجوع حتى لايرجع الكيزان فاولا انتم لستم الثورة واسقاطكم لايعنى اسقاطا للثورة ، ولامعنى لتخويف الناس من عودة الكيزان فهم لن يعودوا ، ولا معنى لربط أى احتجاج عليكم بالدعوة لعودة الكيزان فلا ربط بين الامرين ، ويمكننا القول لا لبقائكم ولا لعودة الكيزان ، وليس قدرنا اما انتم أو الكيزان فدعوا هذا الوهم واشتغلوا صح أو اذهبوا ، فهل تفهمنا ياحمدوك ؟ نتمنى ذلك .