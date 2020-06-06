الفراغ من بعض نقاط المبادئ العامة بالترتيبات الأمنية

التاريخ: 06-يونيو-2020
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وقال معتصم في تصريح بحسب سونا، انه تم الاتفاق على مراحل الترتيبات الامنية والبدء في الترتيبات الامنية في الحيز الجغرافي .
وأشار الى أن المفاوضات الآن مستمرة في مناقشاتها حول الآليات واللجان التي تشرف علي وقف أطلاق النار .
وأكد معتصم بعد الفراغ من الآليات سيتم طرح قضية التسريح وإعادة الدمج وبعض نقاط الترتيبات الامنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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