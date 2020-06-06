وفاة الزعيم الروحي لمسلمي دولة الجنوب

إنتقل إلى رحمة مولاه صباح اليوم بالعاصمة الجنوبية جوبا رئيس هيئة الشورى بالمجلس الإسلامي لدولة الجنوب السابق الشيخ السلطان عبدالباقي أكول، كبير سلاطين منطقة اويل الشرقية ويعتبر الفقيد الزعيم الروحي للمسلمين بالجنوب وبحسب صحيفة آخر لحظة، الفقيد هو والد نائب رئيس الجمهورية بدولة الجنوب حسين عبد الباقي.

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