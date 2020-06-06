التاريخ: 06-يونيو-2020
0 مشاهدة
واعلنت اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، عن عزمها تنفيذ وقفتين احتجاجيتين يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي أمام مجلس الوزراء وتقديم مذكرة عن تطورات أزمة الدواء ووقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للأدوية والسموم وتقديم مذكرة عن مشاكل الصيادلة مع الصيدليات الخاصة ، وتردي القطاع وللمطالبة بتفعيل قوانين رقابة انسياب الدواء الى الصيدليات.
وقالت اللجنة في بيان لها مخاطبة الصيادلة بدأت بوادر حل الأزمة بعودة بعض الشركات إلى بيع مخزونها (برغم بعض الممارسات الشائهة ولنا فيها رأي حاسم سيتم تنفيذه بوحدتكم ).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات تهدد بالاضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.