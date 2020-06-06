اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات تهدد بالاضراب

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واعلنت اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، عن عزمها تنفيذ وقفتين احتجاجيتين يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي أمام مجلس الوزراء وتقديم مذكرة عن تطورات أزمة الدواء ووقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للأدوية والسموم وتقديم مذكرة عن مشاكل الصيادلة مع الصيدليات الخاصة ، وتردي القطاع وللمطالبة بتفعيل قوانين رقابة انسياب الدواء الى الصيدليات.

وقالت اللجنة في بيان لها مخاطبة الصيادلة بدأت بوادر حل الأزمة بعودة بعض الشركات إلى بيع مخزونها (برغم بعض الممارسات الشائهة ولنا فيها رأي حاسم سيتم تنفيذه بوحدتكم ).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)