تجار سوق ليبيا وأبوزيد يشكون من تعرضهم لخسائر فادحة

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و قال تاجر القطاعي بسوق ابوزيد ادم ابوجفون بحسب صحيفة الجريدة: تضررنا كثيرا من إغلاق السوق خاصة في موسم شهر رمضان الذي كنا نعول عليه كثيرا في زيادة ارباحنا حتى نتمكن من دفع إيجارات المحلات والتزاماتنا تجاه المصانع وتجار الجملة.

وأردف ابوكلام نحن معرضون لدخول السجون في حال عدم سداد التزامات التجار والمصانع مطالباً الحكومة بدفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدوها بسبب الحظر حتى لاتضرر اسرهم وقدر حجم خسائره بحوالي مليار و٢٥٠ الف جنيه.

وفي السياق قال مورد الجملة بسوق ليبيا دفع الله عثمان نحن نستورد البضائع من الصين بمليارات الجنيهات وبالدفع الآجل وتكون واجبة السداد في فترة زمنية معينة إضافة إلى تكاليف الترحيل والجمارك والتخزين وايجارات المحلات ونحن الآن أكثر من ثلاثة أشهر بسبب إغلاق السوق لم نستطيع بيع قميص واحد حتي شهر رمضان الذي كنا نعتبره موسم لم نستطع العمل فيه .

وكشف عن أن بعض الشركات الصينية حركت ضدهم بلاغات مما يعني أنهم أصبحوا مهددين بدخول السجن وطالب الحكومة بالتدخل وناشدها لتقديم تعويضات تقلل من خسائرهم التي تقدر بترليونات الجنهيات .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)