حزب البجا المعارض يرحب بالبعثة الأممية

التاريخ: 06-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements ولفت الى إن ذلك يجعل المجتمع الدولي ضامنا مع دولة جنوب السودان كوسيط مما يعطي اتفاق السلام بعدا دوليا واقليميا وضمانا عالميا وأثنى مؤتمر البجا المعارض بحسب صحيفة الجريدة، على قرار مجلس الامن بالتمديد لقوات اليوناميد حتى ديسمبر ٢٠٢٠ م وذلك حمايةً للمدنيين وضماناً للامن والإستقرار اثناء تنفيذ مخرجات السلام والترتيبات الامنية والتحول الديمقراطي. واردف هذان القراران يؤكدان على الرعاية والمراقبة الدولية والاقليمية لسلام منبر جوبا واعلن ترحيبه بذلك باعتباره مكون اساسي من مكونات الجبهة الثورية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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