تعاني مراسلة قناة العربية بالخرطوم والكاتبة الصحفية ب(السوداني) لينا يعقوب، من بعض الصفحات المزورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنتحل اسمها.
وأكدت لينا أن لديها صفحة واحدة على موقع فيسبوك تحمل اسم https://www.facebook.com/lina.y.alamein
وعانت لينا مؤخرا من العديد من المنشورات والأعمدة المزورة؛ واكدت أنها لا تتحمل مسؤولية أي معلومات أو أخبار تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.
وعممت لينا منشورا بحسب صحيفة السوداني قالت فيه: (لم أكتب اي مقال منذ 11 أبريل الماضي وأجد يومياً من يرسل لي مقالات عجيبة باسمي … اللهم اني أعوذ بك من وعثاء الكلمات وكآبة الكتابات).
وأضافت: (الصفحات المفبركة وإن أُغلقت ستُنشأ من جديد، ومن يُفبرك ويزور سيواصل في فعله، طالما لم تأته صحوة ضمير).
واكدت على أن رهانها على فطنة ووعي القارئ وقدرته على التمييز بين الخبيث والطيب والحقيقي والمزيف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية (لينا يعقوب) تعاني من الصفحات المزورة على «فيسبوك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.