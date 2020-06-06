الإعلامية (لينا يعقوب) تعاني من الصفحات المزورة على «فيسبوك»

تعاني مراسلة قناة العربية بالخرطوم والكاتبة الصحفية ب(السوداني) لينا يعقوب، من بعض الصفحات المزورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تنتحل اسمها.

وأكدت لينا أن لديها صفحة واحدة على موقع فيسبوك تحمل اسم https://www.facebook.com/lina.y.alamein

وعانت لينا مؤخرا من العديد من المنشورات والأعمدة المزورة؛ واكدت أنها لا تتحمل مسؤولية أي معلومات أو أخبار تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها.

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وعممت لينا منشورا بحسب صحيفة السوداني قالت فيه: (لم أكتب اي مقال منذ 11 أبريل الماضي وأجد يومياً من يرسل لي مقالات عجيبة باسمي … اللهم اني أعوذ بك من وعثاء الكلمات وكآبة الكتابات).

وأضافت: (الصفحات المفبركة وإن أُغلقت ستُنشأ من جديد، ومن يُفبرك ويزور سيواصل في فعله، طالما لم تأته صحوة ضمير).

واكدت على أن رهانها على فطنة ووعي القارئ وقدرته على التمييز بين الخبيث والطيب والحقيقي والمزيف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)