قال نجمع المهنيين السودانيين “الأصل” في تعميم صحفي مساء الجمعة ( انتشرت دعوة مجهولة المصدر لحضور مؤتمر صحفي تحمل اسم وشعار معدل لتجمع المهنيين السودانيين يوم السبت).
واضاف التجمع بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (نؤكد أننا في تجمع المهنيين السودانيين لا علاقة لنا بهذه الدعوة المنتحلة، وسنتخذ ما يلزم لمُلاحقة الجهات أو الأشخاص الذين انتحلوا اسم التجمع وشعاره قانونياً).
وتشير أخبار الخليج 365 أن إعلان المؤتمر الصحفي لتجمع المهنيين الجديد المزمع عقده يوم السبت، الذي يبدو أنه منشقاً من التجمع الاصلي قد ورد على صفحة لجنة الاطباء المركزية إحدى مكونات تجمع المهنيين السودانيين.
وكتب احد النشطاء تعليقاً على إنشقاق تجمع المهنيين (قريباً جداً ستشهدوا ميلاد تجمع المهنيين (الأصل) تجمع المهنيين (الإصلاح) تجمع المهنيين (جناح الأصم) و (جناح أم جكو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انشقاق التجمع.. تجمع المهنيين السودانيين “الأصل” يتوعد بملاحقة قانونية لمن ينتحل شعاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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