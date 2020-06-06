السودان يسجل أول حالتين ولادة “في وقت واحد” لمُصابتين بكورونا

شهد مستشفى أمدرمان التعليمي، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالتين ولادة طفلين “ذكر وانثى” في وقت واحد، عبر إجراء عمليتين قيصريتين ناجحتين لمريضتين مصابتين بكورونا وأكد المدير العام للمستشفى على سلامة الوالدتين، وأجرى عملية الولادة فريق طبي مكون من “8” كوادر طبية، بحسب صحيفة (السوداني).

وكانت دراسة نشرتها دورية “ذا لانسيت” مؤخرا انتهت بشكل مبدئي إلى أن كورونا لا ينتقل من الأم المصابة بالفيروس إلى جنينها عبر المشيمة خلال الثلث الأخير من الحمل.

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وكانت الصين شهدت إصابة مولود بعدوى كورونا بعد 36 ساعة فقط من ولادته، ما دفع فريقا بحثيا بمستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان إلى إجراء أول دراسة من نوعها، منذ بدء ظهور الفيروس في الصين، ديسمبر الماضي، لبحث إمكانية انتقال الفيروس من الأم إلى جنينها وثبت أن الفيروس ينتقل (فقط) عن طريق اللمس إلى حديثي الولادة أو التنفس.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)