شهد مستشفى أمدرمان التعليمي، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالتين ولادة طفلين “ذكر وانثى” في وقت واحد، عبر إجراء عمليتين قيصريتين ناجحتين لمريضتين مصابتين بكورونا وأكد المدير العام للمستشفى على سلامة الوالدتين، وأجرى عملية الولادة فريق طبي مكون من “8” كوادر طبية، بحسب صحيفة (السوداني).
وكانت دراسة نشرتها دورية “ذا لانسيت” مؤخرا انتهت بشكل مبدئي إلى أن كورونا لا ينتقل من الأم المصابة بالفيروس إلى جنينها عبر المشيمة خلال الثلث الأخير من الحمل.
وكانت الصين شهدت إصابة مولود بعدوى كورونا بعد 36 ساعة فقط من ولادته، ما دفع فريقا بحثيا بمستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان إلى إجراء أول دراسة من نوعها، منذ بدء ظهور الفيروس في الصين، ديسمبر الماضي، لبحث إمكانية انتقال الفيروس من الأم إلى جنينها وثبت أن الفيروس ينتقل (فقط) عن طريق اللمس إلى حديثي الولادة أو التنفس.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يسجل أول حالتين ولادة “في وقت واحد” لمُصابتين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.