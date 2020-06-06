مفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وصولاً لفتح مصادر تمويل جديدة

التاريخ: 05-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات مع الحكومة الانتقالية، بشأن طلب وزير المالية د. إبراهيم البدوي الخاص صياغة برنامج مراقبة لخبراء الصندوق Staff Monitored Program ” (SMP)”. Advertisements وينتظر بحسب صحيفة السوداني موافقة الصندوق على برنامج يظهر السودان بتنفيذ سياسات اقتصادية جيدة، تمكنه من تسوية متاخرات صندوق النقد الدولي بمايمكنه من فتح مصادر تمويل جديدة. وذلك بنهاية المفاوضات نهاية الشهر الجاري. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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