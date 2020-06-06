نفى تلقيه عرضاً لتدريب المريخ.. فاروق جبرة يكشف أسرار تألقه في الديربي

نفى نجم المريخ ومدربه السابق فاروق جبرة؛ أن يكون قد تلقى عرضاً لتدريب الأحمر، مؤكداً أنه لن يرفض نداء المريخ؛ ولكنه اشترط أن يكون قادراً على تقديم الفائدة الفنية للفريق، لافتاً إلى أنه دفع ضريبة النادي على أكمل وجه عندما كان لاعباً في صفوف الفريق، مشيراً إلى أنه قدم مواسم متميزة للغاية، وكان يستحق نجومية ثلاثة مواسم متتالية؛ ولكنه تعرض لظلم واضح، وتوج باللقب مرة واحدة وكشف فاروق جبرة؛ تشكيلته النموذجية خلال فترته بالمريخ، مبيناً أنه عاصر أجيالاً متميزة،

لا أمانع تدريب المريخ؛ ولكن بشروط

نفى فاروق جبرة أن يكون قد تلقى اتصالاً هاتفياً او عرضاً لتدريب المريخ، مبيناً أنه ابن النادي، ولن يتردد في تلبية النداء متى ما كان قادراً على تقديم الفائدة الفنية للفريق، وكانت الأجواء جيدة، مؤكداً أن صراعاً حاداً يدور في الأحمر حالياً؛ ولكنه غير معني به؛ حال تولى المهمة، لافتاً إلى أنه – حالياً – متعاقد مع نادٍ في الممتاز، ويحترم هذا التعاقد، ونبه إلى أنه ظل بعيداً عن الصراعات الإدارية، ويعتقد أن تلك الصراعات تُلحق أضراراً بالأندية، متمنياً أن ينصلح الحال في النادي.

مواسم رائعة وظلم كبير

وانتقل فاروق بالحديث عن الماضي؛ وذكر أنه قدم مواسم غاية في الروعة؛ رفقة أصحاب القمصان الحمراء، لافتاً إلى أنه كان يستحق التتويج بنجومية المواسم الثلاثة؛ التي شهدت تتويج المريخ بدرع الدوري؛ غير أنه توج بلقب اللاعب الأفضل مرة واحدة، وذهبت الجائزة مرتين لغيره بسبب المجاملات.

سر التألق في الديربي

وكشف فاروق جبرة؛ أسرار تألقه الدائم في مباريات القمة، مبيناً أنها مباريات تحظى باهتمام كبير؛ لذلك يكون تركيزه عالياً فيها؛ بجانب أنه لا يعرف الخوف، ويرى أن الديربي فرصة نموذجية لتقديم الوجه الحقيقي للاعبين، مؤكداً أنه لا يتذكر مباراة قمة أخفق فيها حتى تلك التي خسرها فريقه.

استهداف متواصل

وأشار إلى أنه كان يتعرض لاستهداف متواصل من المنافسين، وسعى أكثر من لاعب لإنهاء مسيرته؛ غير أنه كان دائماً في قمة تركيزه، ويعرف كيف يتعامل ويتفادى مثل تلك المواقف.

تفوقت على اللاعب الذي كنت أضع له حساباً خاصاً

وحول اللاعب الذي كان يضع له حساباً خاصاً قال فاروق جبرة: إن محمد حمدان الظهير الأيسر بالهلال، كان نجماً موهوباً، وكان يضع له حساباً خاصاً، وتمكن من التفوق عليه في كثير من المباريات، مبيناً أن حمدان كان يتميز بمهارة عالية وموهبة كبيرة ويعتبره أفضل ظهير واجهه خلال مسيرته.

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تشكيلتي النموذجية من جيل التسعينيات

ورأى جبرة أنه عاصر جيلاً متميزاً من الموهوبين في المريخ من تسعينيات القرن الماضي؛ وحتى اعتزاله في العام “2006”، مشيراً إلى أنه إن كان مدرباً فسيختار التشكيلة الأفضل من ذلك الجيل؛ وسيؤدي المباريات بطريقة اللعب 3:5:2 وتتكون التشكيلة من عبد العظيم الدش.. عبد الإله بشرى. حاتم محمد أحمد والضو قدم الخير. نميري أحمد سعيد وخالد أحمد المصطفى. نجم الدين ألوحشيش. ابراهومه ومحمد موسى في وسط الملعب، عبد المجيد جعفر وفيصل عجب في المقدمة الهجومية.

الأسطورة يستحق لقب الأفضل

ومنح فاروق جبرة لقب أفضل لاعب كرة قدم سوداني للأسطورة حامد بريمة؛ مبيناً أنه عرف قدر بريمه في رحلات المريخ الخارجية، مشيراً إلى أن الجميع يسأل عنه وهو ما يؤكد أنه أسطورة حقيقية، فضلاً عن أنه حقق إنجازات لافتةً مع المريخ، وتوج بعديد الألقاب الخارجية.

الساحر والعقرب لفتا نظري

وأشار جبرة إلى أن الجيل الحالي يملك الموهبة ويحتاج لمضاعفة المجهود فقط، مبيناً أن الدوري الممتاز قدم لاعبين مميزين، مشيرا إلى أن التش لاعب موهوب لفت نظره بشدة؛ بجانب بكري المدينة ومحمد هاشم التكت.

مواقف صعبة

واعتبر فاروق جبرة أن إيقافه من قبل اتحاد الكرة كان من المواقف الصعبة التي تعرض لها في مسيرته، مؤكداً أن عزيمته القوية وإصراره ورغبته؛ قادته لاستعادة مستواه، معتبراً أن التتويج بدرج الدوري ثلاثة مواسم من الأحداث السعيدة في مسيرته.

الجماهير أنصفتني

واعتبر فاروق جبرة أن الإعلام لم يمنحه حقه كاملاً وأنصفته الجماهير أكثر، مؤكداً أنه يرتبط بعشق خاص لأنصار الأحمر. مشيراً إلى أن علاقات جيدة تربطه بعدد كبير من الإعلاميين.

الخرطوم _ حافظ محمد أحمد

صحيفة اليوم التالي