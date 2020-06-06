حمدوك يبحث مع الحزب الشيوعي تطوير اعلان تحالف قوى الثورة واستكمال هياكل “الانتقالية”

أعرب رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، عن تفاؤله بأن يتم تنفيذ البرامج الكفيلة بتحقيق الانتقال و تطوير اعلان الحرية والتغيير ليكون للبناء بعد أن أنجز إسقاط النظام عبر وحدة قوى الثورة وتماسكها لإنجاز المهام المتواثق عليها وعدم السماح بتفتتها.وطبقاً لتعميم صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم، بحسب صحيفة السوداني استقبل حمدوك، وفداً للحزب الشيوعي.

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وأكد حمدوك تمسك الحكومة لرؤيتها للمعالجة الاقتصادية و ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية لا المنح والهبات.

فيما طالب الحزب الشيوعي بضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية خاصة المفوضيات و الإسراع في استصدار قانون النقابات و تكوين المجلس التشريعي وتأسيس التعاونيات. وأكد وفد الحزب اتفاقهم مع الرؤية الكاملة للسلام واستصحاب قضايا الوطن الكلية، وأن يشمل أصحاب المصلحة الحقيقيين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)