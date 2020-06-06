التاريخ: 05-يونيو-2020
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أكدت أسرة الكاتب الصحفي الطيب مصطفى الموقوف على ذمة تحقيقات نيابية، ثقتها في القضاء، وأعربت في بيان لها، اليوم، عن أملها الكبير في محاكمة عادلة ومنصفة له. وقالت الأسرة انها منعت من زيارته رغما عن أنه حق مكفول قانوناً بعد إكتمال إجراءات التحري.
وحملت الأسرة بحسب صحيفة السوداني لجنة تفكيك نظام الإنقاذ واسترداد الاموال، مسؤولية أي أخطار تحيط بصحته وأوضحت أن المهندس الطيب مصطفى يستخدم علاجات تحتاج إلى المتابعة بشكل دوري.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر أسرة الطيب مصطفى : منعنا من زيارته رغم اكتمال التحريات معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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