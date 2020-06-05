إرتفاع أسعار المحاصيل ببورصة ولاية القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت بورصة أسواق محاصيل ولاية القضارف ارتفاعا في أسعار المحاصيل رغم توقف العمل بالبورصة .

وأكد التاجر بسوق المحصول بولاية القضارف أسعد الضو ارتفاع أسعار المحاصيل رغم توقف العمل بالبورصة ، وعزا ارتفاع أسعار المحاصيل لجائحة كورونا التي تسببت في توقف ترحيل المحاصيل للولايات ، مشيرا إلي أن معظم الموطنين يعتمدون في غذائهم على الذرة والدخن بجانب تغذية الحيوان والدواجن.

و قال ل (السوداني) إن سعر اردب الذرة بلغ 8300 جنيه بدلا عن 7250 جنيه و سعر أردب الدخن 13000 جنيه بدلا عن 11500 جنيه بينما بلغ سعر قنطار السمسم 6600 جنيه .

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