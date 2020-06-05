رابطة دبي في قلب الحدث.. بقلم إسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ما لا شك فيه أن رابطة المريخ بدبي والإمارات الشرقية، واحدة من أعرق وأكبر الروابط..

* ولها مواقف كثيرة وعديدة مع الزعيم لا تحصى ولا تعد..

* لذا كنت أتساءل طوال الأسبوعين الماضيين لماذا هي صامتة على الحال المزري الذي وصله المريخ على الصعيد الإداري.. ؟؟

* ولماذا بعيدة عن الحراك الجماهيري الدائر هذه الأيام حول سحب الثقة من المجلس..؟؟

* ولكن رسالة كريمة وصلتني من أخ عزيز، أكدت أنها كانت من أوائل الروابط التي تحركت..

* وأنها سبق وأصدرت بياناً قوياً كقوتها، عبرت فيه عن استيائها وقلقها مما يدور في المريخ.. وأيدت الحراك الساعي لسحب الثقة من المجلس..

* وملكني هذا الأخ صورة من هذا البيان الذي كانت الرابطة قد أصدرته يوم 21 مايو الماضي.. واندهشت كثيراً من أنني لم أطلع عليه في حينه..

* ولكن يبقى العزاء أن الوضع في بلادي ليس طبيعياً، والصحف الورقية التي كنا نعتمد عليها في تملك وتمليك الأخبار، توقفت عن الصدور بسبب جائحة كورونا الله لا كسبها..

* لولا ذلك لكنت أول من يقرأ بيانها..

* أكدت الرابطة في هذا البيان – كما ذكرت سلفاً – على أنها مع الجهود الرامية لسحب الثقة، قلباً وقالباً.. بل وقررت قطع علاقتها بمجلس المريخ، مع التأكيد على أن جهودها تجاه المريخ الكيان لم ولن تنقطع بسببه..

* ولا أظنني بحاجة هنا لأن أعدد الوقفات التاريخية لهذه الرابطة مع الزعيم العظيم..

* ولكن على سبيل المثال لا الحصر؛ أوفدت الرابطة الدكتور الإختصاصي الأمريكي الشهير في الامارات (وليام)، لتقديم محاضرات لأطباء السودان على مدى ٣ أيام..

* وكرمت أسرة الراحل سامي عز الدين بحفل ضخم حضرته إلى جانبها الأسرة الرياضيه في الإمارات بمختلف ميولها الحمراء والزرقاء، ممن كانوا زملاء للراحل..

* هذا غير تكفلها بعلاج العشرات من اللاعبين… وتكريم أي رمز مريخي زار الإمارات..

* كذلك ساهمت الرابطة في إقامة أكثر من معسكر للزعيم..

* ولا ننسى حفلها الضخم تكريماً للأخ جمال الوالي في عيد من الأعياد السابقة لرأس السنه..

* ومن أياديها أيضاً، آلاف التشيرتات للجوارح، وأطقم فنايل وشبك وأحذية للاعبين.. وإرسال أكبر علم للزعيم، وأكبر لوحة من القماش في السودان..

* لها التحية والتجلة بلا حدود..

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* كذلك ملكني هذا الأخ العزيز صورة من البيان الذي صدر عن رابطة دعم المريخ بحائل السعودية، وفيه أيضاً تأييد تام للجهود الجماهيرية المبذولة لسحب الثقة من المجلس.. وذهبت الرابطة إلى أبعد من ذلك، ووجهت عضويتها بالتوقيع في مذكرة سحب الثقة..

* يا الكورونا شكيتك لي الله… فالأخبار لم تعد ميسورة مثل ما كانت قبلك… والأسافير ليست كافية لمعرفة جميع الأخبار المحلية والخارجية…..

* وللأمانة….. حتى بيان رابطة المريخ بالسعودية الشرقية الذي تناولته في مقالي الأخير؛ وصلتني صورته عن طريق لاعبنا الدولي السابق، الأخ الصديق الكابتن الجيلي عبد الخير جزاه الله خير الجزاء.

* أها يا سوداكال.. هذه هي الروابط الخارجية التي كما تعلم؛ ظلت تشكل الساعد الأيمن لأي مجلس يدير المريخ، تعلن بصوت جهور، سحب ثقتها عن مجلسك..

* فهل تقتنع وتستجيب لصوت العقل وتقنع نفسك وأعضاءك بتقديم استقالة جماعية، أم تصر على الكنكشة، وترغم القاعدة على عزلكم بالكامل عن طريق سحب الثقة، ويسطر التاريخ بمداد أسود أن مجلسك أول مجلس في السودان ، إن لم يكن في العالم.. تعزله جماهيره بنفس الديمقراطية التي أتت به..؟؟؟

* اسمع نصيحتي مرة واحدة في حياتك، واستقيل يا سوداكال.. وصدقني ما حا تندم..

آخر السطور

* حسناً فعل الاتحاد السوداني لكرة القدم وهو يصدر بياناً، يؤكد فيه على أن الظروف الصحية إذا لم تتحسن – لا قدر الله – حتى نهاية هذا الشهر، سيكون التعليق مصير منافسة الدوري الممتاز والتسجيلات.. مع وضع معالجات خاصة بالهبوط والصعود في الدرجة الممتازة.. والدوري العام..

* وعموماً بعد أن تسربت معلومات بأن وزارة الشئون الدينية بصدد السماح بالصلوات في المساجد ابتداء من الأربعاء القادم، يمكن للاتحاد أن ينسق مع اللجنة الأمنية ووزارة الصحة لبحث إمكانية استئناف المنافسات الكروية بدون جمهور.. * وكفى.