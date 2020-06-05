هلال ما بعد الكاردينال.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? نشطت خلال عطلة العيد مشاورات كبار الاهله لترشيح لجنة تسيير ُتعدل النظام الاساسي وترتب لعموميه انتخابيه بعد ان كادت فترة مجلس الكاردينال على النفاذ .

▪️عدم الارتباط بحزب المخلوع اهم مطلوبات الترشيح لمرحلة ما بعد الكاردينال .

▪️وفقاً للمعيار عاليه فلا مكان للمدهش ، ود بدر ، دوله ، الطاهر يونس ، مالك جعفر وكافة الذين دخلوا الهلال عبر بوابة المؤتمر الوطني .

▪️رغم اختلاف وجهات النظر بين الاقطاب الا ان القائمه الاقرب لقيادة اللجنه تتشكل من البرير في الرئاسه ، الخندقاوي نائباً ، الكوارتي اميناً عاماً ، هاشم ملاح لامانة المال .

▪️لعضوية المجلس ترددت عديد الاسماء منها ، نزار عوض ، احمد عافيه ، حسن ابوتله ، احمد البشير ، موسى تبيدي ، د. كمال الامين . الدسيس ، رامي كمال ، شوقي بدوي .

▪️البرير اعتذر عن الرئاسه لكنه لا يمانع من مشاركة كوادر تنظيمه في التسيير لكن المحاولات جاريه معه .

▪️الفريق ميرغني ادريس يعتبر البديل الاول في حال تمسك البرير بعدم المشاركه .

???? احتجاج اخوي وصلني من العميد عوض شبو لعدم ورود اسم (حركة ارحل) ضمن القوى الهلاليه التى قاومت مجلس الكاردينال .

▪️اعتذر للحبيب شبو ذلك اني استعرضت اسماء بعض التنظيمات التي ناهضت الكاردينال من باب المثل لا الحصر مع اقراري بأن القائمه طويله وهناك من ناهض عهد الكاردينال دون انتماء لاي تنظيم .

▪️نثمن مجدداً دور (ارحل) رغم غياب رئيسها شبو ولا اقول هروبه عن عديد الاجتماعات المفصليه للمعارضه ومن ذلك الاجتماع التأسيسي للجبهه العريضه الذي ترأسه البرير واستضافه بمنتجعه بامدرمان وسط حضور رفيع كماً ونوعاً .

???? المكتبه المركزيه لدائرة القضاء بالامارات اعتمدت كتاب د . كمال الامين ( التحكيم الرياضي بين القانون الداخلي والدولي ) ضمن مراجع المكتبه كانجاز سوداني غير مسبوق .

▪️اطنان التحايا للخبير القانوني كمال الامين وهو ينال شهاده عالميه فيما ينتاشه اشباه الصحفيين وانصاف المتعلمين .

▪️التحيه مجدداً لكمال و (قدله يا مولاي)

???????? كلام سياسه .

▪️هجوم مليشيات المتمرد عبد الواحد على القوات المسلحه متوقع ذلك انه تاجر حرب وسيتضرر كثيراً من السلام .

▪️المتمرد عبد الواحد تبرمج على مباهج باريس ولن يستطع العوده للحياة بين الجبال .

▪️المتمرد عبد الواحد يعيش بفنادق باريس ويحرض السذج والبسطاء للقتال بجبل مره !!

▪️لابديل من الحسم العسكري لكل متمرد وعميل اسرائيلي يرفض السلام .

▪️بالمناسبه ، التطبيع مع اسرائيل يعني ارغام عبد الواحد على توقيع السلام دون شروط .

▪️شفرة عبد الواحد عند حبيبنا نتنياهو .