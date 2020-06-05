نصيحة أولي الأمر واجبة.. بقلم نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نصيحة للأخ د. حمدوك … الآن العالم يقع في صراع بين قوتين اقتصاديتين امريكا وتوابعها من دول اوربا والصين وما جاورها من دول شرق اسيا. انت اذا اردت ان تتعامل مع امريكا والامم المتحدة وبنكها الدولي لابد ان تكون واضح وصريح مع شعبك لان ذلك معناه علمنة الدولة والتطبيع مع اسرائيل ولكن اعلم ان هذا سيدخلك في محور ملئ بالصراعات ولن تعطيك امريكا الا ما يسد الرمق بل ستاخذ منك اكثر مما تعطيك وانظر حولك للشمال لتجد دولة ذات موارد بشريه ضخمه مكبلة وتخوض صراعات تحت مسمي محاربة الارهاب والي الشرق لتجد ان دولا بترولية كانت غنية دبت بينها الفتن وصارت الان في طريقها الي الافلاس بعد زيارة ترمب لها. الافضل ان تعتمد علي الله ثم علي نفسك وشبابك. تتجه نحو شرق اسيا ودول البركس وتنمو باقتصاد البلاد رويدا رويدا فامريكا الان اصابها السعار المادي مما قد يؤدي الي انهيارها الاقتصادي .

لا تدخل البلاد في محور مكافحة الارهاب وتعمل كوكيل لصناع الارهاب العالمي فتدخل بلدك وشعبك في صراعات مع ارهابيين ومتطرفين وحروب مياه وغيرها.