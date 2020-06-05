ارتفاع أسعار المحاصيل ببورصة ولاية القضارف

شهدت بورصة أسواق محاصيل ولاية القضارف ارتفاعا في أسعار المحاصيل رغم توقف العمل بالبورصة وأكد التاجر بسوق المحصول بولاية القضارف أسعد الضو ارتفاع أسعار المحاصيل رغم توقف العمل بالبورصة ، وعزا ارتفاع أسعار المحاصيل لجائحة كورونا التي تسببت في توقف ترحيل المحاصيل للولايات ،

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مشيرا إلي أن معظم الموطنين يعتمدون في غذائهم على الذرة والدخن بجانب تغذية الحيوان والدواجن.و قال بحسب صحيفة (السوداني) إن سعر اردب الذرة بلغ 8300 جنيه بدلا عن 7250 جنيه و سعر أردب الدخن 13000 جنيه بدلا عن 11500 جنيه بينما بلغ سعر قنطار السمسم 6600 جنيه .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)