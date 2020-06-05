عاجل.. تعرف على مستجدات الأوضاع الأمنية بشمال كردفان

الجمعة 5 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 اطلع دكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي على مجمل الأوضاع الأمنية والإدارية والصحية بولاية شمال كردفان .

واطلع الضي خلال التنوير الذي قدمه اليوم والي شمال كردفان اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف على سير العمل الإداري والتنظيم وتنقلات الضباط الإداريين وتفعيل دور الادارة الأهلية والمشكلات التي تواجههم والجهود المبذولة بالولاية لحل المشاكل القبلية والأوضاع الصحية والامنية . من جانبه أشاد وزير ديوان الحكم الاتحادي بجهود الولاية في المحافظة على النسيج الاجتماعي وحل مشاكل المناطق المختلفة داعيا إلى ضروة العمل في المرحلة المقبلة للمحافطة على فرض هيبة الدولة وحفظ الأمن و ستقرار الخدمات للمواطنين.

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