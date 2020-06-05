عاجل| رسالة هامة من "أوتشا" بالسودان.. هذه مضمونها

الجمعة 5 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

رجح مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، أن ارتفاع أسعار السلع إلى جانب الانخفاضات الكبيرة في دخل العمالة، بسبب عمليات الإغلاق، تؤدي إلى زيادة احتياجات المساعدة الإنسانية حتى سبتمبر القادم على الأقل.

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وذكر مكتب "أوتشا"، في بيان اليوم الجمعة، أن الأزمة الاقتصادية المستمرة وإجراءات احتواء فيروس "كورونا"، تؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، لافتا إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية واصلت الارتفاع بشكل أسرع من المعتاد في مايو الماضي.

وأوضح أنه لا تزال الأسعار أكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي وأكثر من أربعة أضعاف متوسط السنوات الخمس الأخيرة، لافتا إلى أن هذه الزيادات في الأسعار مدفوعة بمزيج من أزمة الاقتصاد الكلي المستمرة، بالإضافة إلى تدابير السيطرة على فيروس "كورونا"، التي تحد من عرض السوق.

وتوقع أن يواجه المزيد من الأشخاص، بما في ذلك النازحون في دارفور (غرب)، وجنوب كردفان (جنوب)، والأسر الفقيرة في المناطق الحضرية والريفية الأكثر تأثرا بتدابير الإغلاق، مستوى الأزمات في الأمن الغذائي، عندما يكون هناك نقص حاد في الوصول إلى الغذاء، فضلا عن سوء التغذية المرتفع واستنفاد الأصول المعيشية التي ستؤدي، في حال استمرارها، إلى انزلاق الناس إلى حالة أسوأ من انعدام الأمن الغذائي أو الفقر المزمن حتى سبتمبر القادم.