منحة إماراتية لمجابهة كورونا بالجزيرة

تسلم أمين عام حكومة ولاية الجزيرة، عادل محمد الحسن الخطيب، صباح اليوم الجمعة، منحة إماراتية للولاية لمجابهة فايروس كورونا والمتمثلة في 90 كرتونة لبس واقي و90 كرتونة معقم أيادي و مائة كرتونة جونتات و3 كراتين كمامات .

وعبر أمين عام حكومة الولاية بحسب صحيفة السوداني عن شكره انابة عن حكومة الولاية ومواطنيها لدولة الامارات العربية المتحدة، لافتا إلى أن المنحة تعزز جهود حكومة الولاية في الحد من إنتشار جائحة كورونا .وجدد إلتزام حكومة الولاية بدعم مشاريع وبرامج وزارة الصحة .

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من جانبه قطع مدير عام وزارة الصحة د. إيهاب عبد الله التوم،

أن توفير الزي الواقي ووقاية الكوادر الصحية تعتبر أهم وسائل إستمرار الخدمة الصحية موضحا ان المنحة سيتم توزيعها على المؤسسات الصحية ،مشيدا بدعم حكومة الولاية في تهيئة مراكز العزل والإيواء وكافة برامح ومشاريع الصحة بالولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)