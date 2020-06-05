مواطنو قرى مروي يشتكون من إنقطاع شبكات الإتصال

اشتكى مواطنو قرى مروي من ضعف وانقطاع شبكات الإتصالات بالمنطقة خاصة في أوقات إنقطاع التيار الكهربائي وقال عدد من المواطنين تحدثوا للمجهر إن شبكات الإتصالات الثلاث في المنطقة لا تزال تعمل بنظام الجيل الثاني

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مشيرين الى أن الشبكات لم يتم تحديثها أو صيانة أبراجها منذ أنشائها خاصة شبكة سوداني التي أصبح يتعزر حال وجودها إجراء الإتصال موضحين أن أبراج الشبكات تعمل بالكهرباء وحال انقطاع التيار تختفى الشبكات نهائيا وطالب المواطنون بحسب صحيفة المجهر السلطات بمراجعة أبراج الإتصالات وتحديثها مشددين على أهمية ترفيعها للجيل الثالث أو الرابع

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)