المركز يقف على الأوضاع الأمنية بشمال كردفان

التاريخ: 05-يونيو-2020
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اطلع وزير الحكم الاتحادي د. يوسف آدم الضي ،على مجمل الأوضاع الأمنية والإدارية والصحية بولاية شمال كردفان وتلقى الضي بحسب (سونا) تنويرا اليوم من والي شمال كردفان اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله على سير العمل الإداري والتنظيم وتنقلات الضباط الإداريين وتفعيل دور الادارة الأهلية والمشكلات التي تواجههم والجهود المبذولة بالولاية لحل المشاكل القبلية والأوضاع الصحية والامنية .
من جانبه أشاد وزير ديوان الحكم الاتحادي بجهود الولاية في المحافظة على النسيج الاجتماعي وحل مشاكل المناطق المختلفة داعيا إلى ضروة العمل في المرحلة المقبلة للمحافطة على فرض هيبة الدولة وحفظ الأمن و ستقرار الخدمات للمواطنين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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