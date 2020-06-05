مجلس الامن يجيز انشاء بعثة لمساعدة السودان في الفترة الانتقالية

اجاز مجلس الامن الدولي، الخميس، بالاجماع إنشاء بعثة أممية جديدة في السودان، باسم “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان “(UNITTAMS) بناءا على مشروع تقدمت به كل من بريطانيا والمانيا استجابة لطلب حكومة السودان.

ووفقا لبيان صحفي في موقع الامم المتحدة صباح اليوم الجمعة فان البعثة الجديدة تختص ضمن مهام اخرى بدعم تعبئة المساعدات الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدات الإنسانية في السودان.

وقال البيان الصحفي بحسب ( سونا) ان مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الخميس، قرارين بشأن الحالة في السودان، اختص القرار الأول رقم 2524 بإنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان بينما اختص القرار الثاني رقم 2525 بتمديد مهام بعثة يوناميد حتى 31 ديسمبر من العام الجاري 2020 .

ووفقا للقرار2524، فإن مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (2524UNITTAMS ) ستبدأ في الأول من يناير 2021، ولمدة 12 شهرا كمرحلة أولية.

وشرح البيان بان بعثة المتابعة الأممية الجديدة (United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan)

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يونيتامس) تهدف للمساعدة في تحول السودان إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام وان الوحدة ستدعم أيضا عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام في المستقبل وتساعد في بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال البيان ان مجلس الامن قد كلف بعثة يونيتامس ايضا “بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.”

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، قد اكد في لقاء تلفزيوني يوم الخميس ان البعثة السياسية التي طلبها السودان وفق الفصل السادس هي بعثة مدنية كاملة ليس بها قوات عسكرية حيث تم الغاء موضوع الشرطة في الطلب السابق.

وأكد في الحوار التلفزيوني الذي اجراه الاستاذ شوقي عبد العظيم أن طلب السودان للبعثة قائم على شرطين أساسيين هما”ملكية البعثة والسيادة”، وبالتالي يطلب السودان من المنظمة التي هو شريك فيها أن ترفع قدر المساعدات في شكل بعثة تساعد في معالجة قضايا الانتقال وعلى راسها تمويل استحقاقات السلام الذي بات وشيكا وفي اعادة التوطين والمدارس والمستشفيات فيما يشبه خطة مارشا وزاد حمدوك قائلا “الفصل السادس طلبناه وفق رؤيتنا ونحن نحدد له المجالات التي يساعدنا فيها خاصة وان السودان عضو اصيل في الامم المتحدة وتوجد 25 منظمة اممية في البلاد فقط طلبنا من المنظمة الاممية رفع المساعدات.”

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)