والي وسط دارفور يعلن سيطرة الجيش والدعم السريع على مناطق بغرب جبل مرة واسترداد موقع من قبضة المتمردين بجبل مرة

والي وسط دارفور يعلن سيطرة الجيش والدعم السريع على مناطق بغرب جبل مرة واسترداد موقع من قبضة المتمردين بجبل مر

أعلن والي ولاية وسط دارفورسيطرة قوات من الجيش والدعم السريع بولاية وسط دارفور على موقعاً دفاعياً من قبضة مجموعتين من حركة وجيش تحريرالسودان بقيادة عبدالواحد محمد نور ومجلس الصحوة الثوري بمنطقة كتروم بغرب جبل مرة.

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وأكد اللواء الركن/ سليمان الأمين مساعد ،والي ولاية وسط دارفور المكلف وقائد الفرقة(٢١) مشاة ، سيطرة الجيش وقوات الدعم السريع على منطقة كتروم وماحولها عقب الإعتداء الفاشل من حركة جيش تحرير السودان ومجلس الصحوة ، ووصفة بالخرق الواضح لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإنتقالية كمبادرة لإستكمال عملية السلام .

وقال اللواء سليمان إثناء تفقده أفراد القوات المسلحة بكتروم بحضورالمقدم الركن/ بانقا آدم عبدالله قائد منطقة كتروم قال إن القوات المسلحة تمكنت من إستعادة المناطق التي إعتدت عليها الحركة في وقت وجيز بعملية نوعية كبدت فيها المعتدين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبحسب اعلام الدعم السريع، أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور العميد/ علي يعقوب جبريل سيطرة الجيش والدعم السريع على منطقة كتروم ونقاط الإرتكازات العسكرية من حولها منوهاً الى تمسكهم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإنتقالية .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)