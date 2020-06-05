عاجل.. منحة إماراتية لمواجهة "كورونا" في ولاية سودانية

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الجمعة 5 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تسلم عادل محمد الحسن الخطيب أمين عام حكومة ولاية الجزيرة صباح اليوم بحضور دكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة، منحة إماراتية للولاية لمجابهة فايروس كورونا والمتمثلة في ٩٠ كرتونة لبس واقي و٩٠ كرتونة معقم أيادي و مائة كرتونة جونتات و3 كراتين كمامات .
وعبر أمين عام حكومة الولاية عن شكره انابة عن حكومة الولاية ومواطنيها لدولة الامارات العربية المتحدة لافتا إلى أن المنحة تعزز جهود حكومة الولاية في الحد من إنتشار جائحة كورونا .وجدد إلتزام حكومة الولاية بدعم مشاريع وبرامج وزارة الصحة .
من جانبه قطع مدير عام وزارة الصحة أن توفير الزي الواقي ووقاية الكوادر الصحية تعتبر أهم وسائل إستمرار الخدمة الصحية موضحا ان المنحة سيتم توزيعها على المؤسسات الصحية ،مشيدا بدعم حكومة الولاية في تهيئة مراكز العزل والإيواء وكافة برامح ومشاريع الصحة بالولاية.
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