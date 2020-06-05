محمد عبد السلام: مرتزقة العدوان هم بخيانتهم أخطر وباء أرهق اليمن خدمة لقوى العدوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام إن المصابين بمرض الارتزاق والخيانة ويعيشون تحت كنف المعتدين عليهم أن ينشغلوا بحالهم والانتباه من كورونا الرياض وأبوظبي. وأضاف عبد السلام أن مرتزقة العدوان عليهم ان يتحركوا لو كانوا جادين لمواجهة حالات كورونا في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. ولفت رئيس الوفد الوطني إلى أن مرتزقة العدوان هم بخيانتهم أخطر وباء أرهق اليمن خدمة لقوى العدوان. وتعيش المحافظات اليمنية التي يهيمن عليها مرتزقة العدوان بما فيها عدن ازمة صحية خانقة اثر انتشار فيروس كورونا المستجد والذي حصد اروح الكثيرين من أبناء الشعب اليمني. العالم

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