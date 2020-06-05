شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف العالقون بالحدود السودانية المصرية عن أنهم يعشيون أوضاعا أنسانية بالغة السوء ، وأبدوا أمتعاضهم من تأخر عملية إجلائهم وقال يوسف حسين أحد العالقين لـ(الجريدة) إنهم بدأوا يشعرون بالاستياء جراء تاخر عملية الاجلاء وأضاف لم يعد لدينا أموال للصبر أكثر من ذلك، وأشار الى أنه تم حصرهم قبل أيام دون إجراءات أخرى تذكر وتم أخطارهم بان الاولوية ستكون للاطفال والمرضي وكبار السن بجانب الدخول في الحجر الصحي فور وصولهم للبلاد ، في وقت أوضح فيه عدم ممانعتهم لذلك وناشد حسين الحكومة الانتقالية بضرورة الاسراع في عملية الاجلاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العالقون بمصر يطالبون بالاسراع في إجلائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.