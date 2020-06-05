بالصورة..  أبرز النقاط في تقرير «تايمز اوف» بشأن رحلة طيران العالي الإسرائيلي التي عبرت الأجواء السودانية

استعرض الصحفي والمحلل الاخباري السوداني الفاتح وديدي، أبرز النقاط التي وردت في تقرير صحيفة «تايمز اوف إسرائيل» بشان رحلة طيران العالي الإسرائيلي التي عبرت الأجواء السودانية، في النقاط التالية:

* الطائرة تابعة لشركة العال، قادمة من الأرجنتين.

* عبرت المجال الجوي السوداني مساء امس الخميس.

* أول طيران تجاري إسرائيلي يقوم بمثل هذه الرحلة.

* رصدت الطائرة على موقع تعقب الطائرات (فلايت رادار).

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* دخلت المجال الجوي السوداني حوالي الساعة 8:30 مساء، (بتوقيت الخرطوم)، بعد حوالي 12 ساعة من إقلاعها من بوينس آيرس.

* كان من المقرر أن تهبط في تل أبيب حوالي منتصف الليل.

* من شأن المسار الجديد تقصير الرحلات الجوية المباشرة بين مطار بن غوريون وبوينس آيرس بنحو ساعتين.

* المرة الأولى التي تحصل فيها طائرة تجارية إسرائيلية على إذن بالتحليق فوق السودان.

بحسب مصادر تحدثت إلى صحيفة «تايمز اوف إسرائيل» فإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان على علم بالمسألة.

* الرحلة غادرت تل أبيب يوم الأربعاء إلى بوينس آيرس وسلكت المسار المعتاد الأطول؛ محلقة أولاً باتجاه الغرب فوق البحر الأبيض المتوسط ​​ولم تتجه جنوباً إلا بعد اجتياز إسبانيا.

* منحت الطائرة الضوء الأخضر لعبور الأجواء السودانية في رحلة العودة يوم الخميس بشكل مفاجئ.

* اغرب اشارة وردت في التقرير هي ان السلطات في السودان عملت على تعطيل الرحلة قليلا حتى انتهاء النشرات الاخبارية المحلية، كي لاتحدث مواكبة وتغطية لأخبار الرحلة، وهذا هو السبب الذي جعل الطائرة تستغرق زمنا اطول من الزمن المتوقع في الرحلات القادمة حال تعبيد المسار.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)