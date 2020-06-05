وفاة طبيبة سودانية أثناء عملها إثر أزمة قلبية

توفيت اليوم الجمعة بالخرطوم على نحو مفاجىء وصادم، الطبيبة السودانية إسراء محمد سليمان (27) عاماً، نائبة إختصاصي أمراض النساء والتوليد، إثر أزمة قلبية أثناء ساعات عملها بمستشفى علياء التخصصي.

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تخرجت الفقيدة في كلية الطب والجراحة ضمن طلاب الدفعة الرابعة بجامعة الرباط الوطني بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب صحيفة السوداني، نعت الجمعية السودانية لاختصاصيي التوليد وأمراض النساء الفقيدة الدكتورة “اسراء محمد سليمان” نائبة إختصاصي امراض النساء والتوليد، و ابنة الدكتور محمد سليمان استشاري الجراحة العامة بالمملكة العربية السعودية، سائلين الله لها الرحمة والمغفرة و أن يلهم د.محمد سليمان وأسرتها الكريمة الصبر الجميل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)