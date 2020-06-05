السيادي يمنع رئيسة الاتحاد النسوي من التحدث باسمه بعد انتقادها السلطات

منع مجلس السيادة الانتقالي رئيسة الاتحاد التعاوني النسوي عوضية محمود كوكو، من التحدث باسم الاتحاد اثر انتقادها السُلطات الحكومية لتنصلها عن تقديم مساعدات لنساء متضررات من الحظر الصحي سبق وإن تعهدت السُلطات بها.

وتعهدت لجنة الطوارئ الصحية ووزارة الرعاية الاجتماعية في 21 مارس الفائت، بتقديم مساعدات للنساء العاملات في بيع الشاي والاطمعة المتضررات من الحظر الصحي بسبب الكورونا فيروس، عبر الاتحاد التعاوني النسوي المتعدد الأغراض. إلا أن الأخير أصدر بيانا قال فيه ان السُلطات لم تفٍ بهذا الالتزام، وأن الكثير من عضويته تعيش ظروفا سيئة خاصة وأنهن يقمن بإعالة عائلات بأكملها.

وقالت رئيسة الاتحاد، عوضية محمود كوكو، لـ”سودان تربيون”، الخميس: “إن عضو مجلس السيادة عائشة موسى، استدعتها يوم الثلاثاء، وطلبت منها عدم التحدث باسم الاتحاد بحجة إنه حُل من لجنة التفكيك”.

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من جانبها، أكدت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، لـ”سودان تربيون”، اجتماعها بشكل غير رسمي مع رئيسة الاتحاد التعاوني النسوي، وقالت إن الاخيرة جاءتها طلبًا للمساعدة، لكنها رفضت التحدث عما دار في الاجتماع، بدعوى إن الأمر يتطلب تنسيق مع مسؤولي مكتبها.

ويفيد خطاب صادر من لجنة التفكيك بتاريخ 18 مارس الماضي، تحصلت عليه “سودان تربيون”، استثناءه الاتحاد التعاوني النسوي من قرارها الخاص بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وبحسب صحيفة الجريدة، ان هناك جهات ترغب في التأثير على مؤسسات الدولة لإقالة رئاسة الاتحاد الحالية غير إن هذه الجهات لم تنجح في ازاحة عوضية وفريقها عبر تكوين لجنة تسيير.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)