التاريخ: 05-يونيو-2020
0 مشاهدة
منع مجلس السيادة الانتقالي رئيسة الاتحاد التعاوني النسوي عوضية محمود كوكو، من التحدث باسم الاتحاد اثر انتقادها السُلطات الحكومية لتنصلها عن تقديم مساعدات لنساء متضررات من الحظر الصحي سبق وإن تعهدت السُلطات بها.
وتعهدت لجنة الطوارئ الصحية ووزارة الرعاية الاجتماعية في 21 مارس الفائت، بتقديم مساعدات للنساء العاملات في بيع الشاي والاطمعة المتضررات من الحظر الصحي بسبب الكورونا فيروس، عبر الاتحاد التعاوني النسوي المتعدد الأغراض. إلا أن الأخير أصدر بيانا قال فيه ان السُلطات لم تفٍ بهذا الالتزام، وأن الكثير من عضويته تعيش ظروفا سيئة خاصة وأنهن يقمن بإعالة عائلات بأكملها.
وقالت رئيسة الاتحاد، عوضية محمود كوكو، لـ”سودان تربيون”، الخميس: “إن عضو مجلس السيادة عائشة موسى، استدعتها يوم الثلاثاء، وطلبت منها عدم التحدث باسم الاتحاد بحجة إنه حُل من لجنة التفكيك”.
من جانبها، أكدت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، لـ”سودان تربيون”، اجتماعها بشكل غير رسمي مع رئيسة الاتحاد التعاوني النسوي، وقالت إن الاخيرة جاءتها طلبًا للمساعدة، لكنها رفضت التحدث عما دار في الاجتماع، بدعوى إن الأمر يتطلب تنسيق مع مسؤولي مكتبها.
ويفيد خطاب صادر من لجنة التفكيك بتاريخ 18 مارس الماضي، تحصلت عليه “سودان تربيون”، استثناءه الاتحاد التعاوني النسوي من قرارها الخاص بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.
وبحسب صحيفة الجريدة، ان هناك جهات ترغب في التأثير على مؤسسات الدولة لإقالة رئاسة الاتحاد الحالية غير إن هذه الجهات لم تنجح في ازاحة عوضية وفريقها عبر تكوين لجنة تسيير.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر السيادي يمنع رئيسة الاتحاد النسوي من التحدث باسمه بعد انتقادها السلطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.