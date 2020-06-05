شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قام الأستاذ ياسر التوم اسماعيل مدير إدارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك بمحلية كرري يرافقه الملازم أول شرطة أحمد محمد الشاذلي مباحث التموين بالمحلية بجولة تفقدية واسعة شملت العديد من المخابز الآلية والبلدية بشارع الوادي والنص والشنقيطي والامتداد بمحلية كررى حيث وقفا علي سير العمل بالمخابز والاطمئنان على توفر الخبز للمواطنين بجانب توفر الدقيق. وأشار مدير إدارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك بمحلية كرري بأن الجولة كشفت ان عددا من المخابز الآلية والبلدية تعمل بطاقة عالية بالإضافة لانعدام الصفوف أمامها مشيرا الى أن كميات كبيرة من الدقيق متوفرة الآن في المخابز . واكد عدد من أصحاب المخابز مواصلة العمل من أجل راحة المواطن وتوفير الخبز مشيدين بالجهد المبذول من قبل المحلية ومباحث التموين . سونا المادة السابقة ارتفاع اسعار السلع الإستهلاكية بسوق امدرمان عقب عطلة العيد المقالة القادمة وقفة رمزية بالقصر لإحياء ذكرى فض الاعتصام.. وعسكريو السيادي يغيبون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولة تفقدية واسعة للمخابز بمحلية كرري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.