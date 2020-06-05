ارتفاع اسعار السلع الإستهلاكية بسوق امدرمان عقب عطلة العيد

الخليج 365: درج عدد من اصحاب المحال والمراكز التجارية بمحلية امدرمان، على زيادة اسعار بعض السلع الاستهلاكية عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك ، مستغلين جائحة كورونا واستمرار الحظر.

وقام تجار بوضع ملصقات ورقية بالتسعيرة الجديدة في محالهم التجارية ، و طالت الزيادات بعض السلع من بينها ” الصابون – البسكويت – الصلصة – الزيت – البيض – المعجون – الفول المصري – اللبن – منتجات الالبان ” وغيرها من السلع الاخرى التي زادت اسعارها ثلاثة اضعاف

وشكا مواطنون ل(السوداني الدولية) من غول الأسعار وجشع التجار مشيرين لتباين الأسعار من محل لآخر ولفتوا لفوضى عارمة في هذا الجانب تتطلب الحسم العاجل ، وشددوا على انزال اقصى العقوبات لضبط السوق وفرض هيبة الدولة

وابدوا استغرابهم لهذا الغلاء المستمر في ظل الحظر مشيرين لاستغلال كبير من التجار للمستهلك جراء جائحة كرونا واكدوا ان التسعيرة المتباينة التي يشهدها السوق مجحفة و غير قانونية وانتقدوا سكوت الحكومة تجاه هذا الوضع في ظل ظروف اقتصادية سيئة يعاني منها المواطنين في كافة انحاء ولاية الخرطوم .

وبلغ سعر طبق البيض 450 جنيه بواقع 15 جنيه للحبة الواحدة وفي بعض المحلات يباع ب 540جنيه بواقع 18 جنيه للحبة وتراوح سعر الصابون بين 1200-600 جنيه للكرتونة المحتوية على30 قطعة بواقع 40جنيه لقطعة الصابونة ماركة ابو شريحتان و20 جنيه لبقية الانواع وعزا تجار هذه الزيادات لارتفاع أسعارها من المصانع.

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