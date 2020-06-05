تزايد حدة الغلاء ومواطنون يشكون صعوبات المعيشة

الخليج 365 :
تزايدت حدة الغلاء بأسواق الخرطوم، بارتفاع جديد للأسعار شمل عدة سلع، فيما شكا مواطنون من تزايد الضغوط المعيشية، وعدم قدرتهم على مجابهة ارتفاع الأسعار في ظل ظروف التوقف عن العمل.
ورصدت جولة بحسب صحيفة (الصيحة) اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الخضروات وبلغ كيلو الطماطم (120) جنيه، وكيلو اللحم (500) جنيه بدلاً عن (450)، وارتفع طبق البيض من (260) إلى (300) جنيه، واللحوم البيضاء “280- 300” جنيه. وزادت اسعار المنظفات بنسبة 50% وشملت الصابون ومعجون الاسنان.
وفي السياق، ابدي مواطنون سخطهم مما وصلت اليه الاوضاع المعيشية، وسخروا من حديث الحكومة عن تدخلات لتوفير دعم مالي للأسر الفقيرة، مشيرين الي ان الاسواق لا تنتظر بطء الاجراءات الحكومية.
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